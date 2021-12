Dubajski Expo že z več kot osmimi milijoni obiskovalcev

Dubaj, 27. decembra - Svetovno razstavo Expo si je do danes v živo ogledalo že več kot osem milijonov obiskovalcev, dodatnih 37 milijonov pa je ogled opravilo virtualno, so sporočili organizatorji. Zaradi strahu pred širjenjem nove različice koronavirusa omikron pa so na prizorišču zaostrili ukrepe.