Novoletni koncert SF po enoletnem premoru spet z občinstvom

Ljubljana, 1. januarja - Po enoletnem premoru, ko so za praznično vzdušje poskrbeli prek spleta, se Orkester Slovenske filharmonije (SF) vrača v Cankarjev dom s tradicionalnim novoletnim koncertom. Z nekdanjim šefom dirigentom Georgeom Pehlivanianom so pripravili izbor skladb, ki bo občinstvo popeljal od slovenskih melodij do koračnic, valčkov ter plesov iz oper in operet.