Letos kljub epidemiji v okviru programa Dora narejenih največ mamografij do zdaj

Ljubljana, 27. decembra - V okviru državnega programa za zgodnje odkrivanje raka dojk Dora so letos kljub epidemiji covida-19 slikanih največ žensk do zdaj. To kaže na veliko zaupanje v storitve programa, so sporočili iz Onkološkega inštituta Ljubljana. V letu 2021 so opravili 113.679 mamografij, pri tem so raka dojk odkrili pri več kot 650 ženskah.