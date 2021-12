Ljubljanska borza: Krepka rast delnic Luke Koper in Petrola

Ljubljana, 27. decembra - Ljubljanska borza je trgovalni teden začela z rastjo indeksa najpomembnejših podjetij SBI TOP. Ta se je v primerjavi s četrtkom - v petek je bila borza zaprta - do 11.30 zvišal za 1,34 odstotka. Navzgor ga potiska večina delnic v indeksu, največjo rast beležijo delnice Luke Koper in Petrola. Slednje so trenutno tudi najbolj zanimive za vlagatelje.