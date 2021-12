Revizija: Ministrstvo ni bilo učinkovito pri vzpostavitvi državnega računalniškega oblaka

Ljubljana, 27. decembra - Ministrstvo za javno upravo ni bilo učinkovito in uspešno pri vzpostavitvi in delovanju državnega računalniškega oblaka v obdobju od 1. januarja 2014 do 30. junija 2020, je v reviziji ugotovilo računsko sodišče. Nepravilnosti se med drugim nanašajo na pripravo investicijske dokumentacije, nabavo opreme in izvedbo postopkov javnega naročanja.