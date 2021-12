Primorske novice o božičnici in gospodarstvu (27. 12.)

Koper, 26. decembra - Nace Novak v komentarju Nagrada in spodbuda piše o božičnici in optimizmu, ki ga je po mnenju avtorja mogoče čutiti v slovenskem gospodarstvu. Avtor meni, da se kapital v času epidemije plemeniti in krepi. Meni, da so bogatejši še bogatejši, na drugi strani pa so revnejši še bolj revni, saj je v državi vse več stisk in skrbi.