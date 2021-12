Pokljuka, 26. decembra - Zaradi poledice je do nadaljnjega zaprta cesta Zatrnik - Rudno polje. Poledica se lahko pojavi tudi na drugih cestah, so sporočili iz kranjske policijske uprave. Tudi sicer so ceste po državi po podatkih Prometno informacijskega centra za državne ceste mokre, zato voznike pozivajo k strpni in previdni vožnji.