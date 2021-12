Slovenski škofje v božični poslanici zaželeli več medsebojne povezanosti

Murska Sobota, 24. decembra - Slovenski škofje so v božični poslanici, ki jo je letos predstavil soboški škof Peter Štumpf, zaželeli, naj bodo božični prazniki blagoslovljeni in tolažilni. "V novem letu želimo več medsebojne povezanosti; da bi iskali to, kar nas povezuje in nam prinaša skupno dobro," je v imenu slovenskih škofov dejal Štumpf.