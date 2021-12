Letalski prevozniki zaradi omikrona odpovedujejo lete

Washington, 24. decembra - Letalski prevozniki po vsem svetu zaradi nenadnega porasta okužb s koronavirusno različico omikron odpovedujejo polete. Po vsem svetu so jih odpovedali že več kot 2000. Samo ameriški prevozniki United Airlines, Delta Airlines in Alaska Airlines so na cedilu pustili potnike na več sto poletih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.