Ob prelomu leta: Premiki na političnem parketu pripeljali do porušenih razmerij v parlamentu

piše Lara Draškovič

Ljubljana, 31. decembra - Dogajanje na političnem parketu je bilo letos dinamično, med drugim so ga zaznamovali prestopi poslancev med poslanskimi skupinami. Največ poslancev je izgubila SMC, kar je zamajalo tudi razmerje moči v parlamentu in vodilo do razmer t. i. visečega parlamenta, v katerem tako koalicija kot opozicija nimata absolutne večine.