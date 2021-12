Nadškof Zore: Življenja in prihodnosti ne moremo graditi na nasprotovanju vsem in vsemu

Ljubljana, 23. decembra - Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore je v praznični pridigi ob dnevu samostojnosti in enotnosti poudaril, da življenja in prihodnosti ne moremo graditi na nasprotovanju vsem in vsemu. Prihodnost je v sposobnosti združiti moči in znanje v prizadevanju za skupno dobro, v prizadevanju za državo Slovenijo in njene ljudi, je dejal.