Poslanci DeSUS niso bili predhodno seznanjeni s pozivom vladi za uskladitve pokojnin zaradi rasti življenjskih stroškov

Ljubljana, 23. decembra - Poslanci DeSUS opozarjajo, da niso bili predhodno seznanjeni s pozivom za dodatne izredne uskladitve pokojnin v letu 2022, ki ga je izvršni odbor stranke naslovil na vlado in poslansko skupino. Kot pojasnjujejo, so bili s samo vsebino seznanjeni po objavi v medijih, kar da je pokazatelj načina komunikacije predsednika stranke do poslanske skupine.