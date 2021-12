V Hongkongu odstranili kip, posvečen pokolu na Trgu nebeškega miru

Hongkong, 23. decembra - V Hongkongu so z območja tamkajšnje univerze pozno v sredo odstranili znamenit kip, posvečen pokolu na Trgu nebeškega miru. Gre za enega še zadnjih javnih spomenikov v Hongkongu, ki so spominjali na tragične dogodke iz leta 1989, ko so kitajske oblasti nasilno zatrle prodemokratične proteste v Pekingu, poroča britanski BBC.