Kustečeva v poslanici izpostavila pomen sodelovanja in razumevanja

Ljubljana, 23. decembra - Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je v novoletni poslanici izpostavila je pomen sodelovanja, razumevanja in ponosa nad doseženimi uspehi. Pedagoškim delavcem ter ostalim zaposlenim v vzgoji in izobraževanju in mladim pa je zaželela tople praznične dni, da jih preživijo v miru in v krogu svojih najdražjih.