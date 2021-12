Azijske borze z rastjo

Tokio, 23. decembra - Borze v Aziji so današnje trgovanje končale s pozitivnim predznakom in tako sledile sredinim gibanjem na Wall Streetu. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP so skrbi glede inflacije in covida-19 nekoliko popustile, potem ko so podatki pokazali, da se je potrošniško zaupanje v ZDA decembra dvignilo.