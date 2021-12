Ob prelomu leta: Slovenija uspešno krmarila zakonodajni proces EU, a v senci skrbi zaradi vladavine prava

pripravila dopisnica STA iz Bruslja Petra von Wüllerstorff

Bruselj, 23. decembra - Slovenija je med šestmesečnim predsedovanjem Svetu EU uspešno krmarila proces sprejemanja evropske zakonodaje, še zlasti na področju zdravja in digitalizacije. A senco nanj mečejo izrazi zaskrbljenosti iz Bruslja glede vladavine prava, zlasti zaradi odnosa vlade do medijev in ravnanja glede evropskih delegiranih tožilcev.