Potrošniško zaupanje v ZDA decembra navzgor

New York, 22. decembra - Indeks potrošniškega zaupanja newyorške organizacije Conference Board je decembra narasel z novembrskih navzgor popravljene vrednosti 111,9 točke na 115,8 točke, kar je več kot so pričakovali analitiki Wall Streeta in obeta nadaljevanje gospodarske rasti v letu 2022 ne glede na trenutno krepitev pandemije covida-19.