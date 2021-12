V ljubljanski Drami premiera predstave Jacques in njegov gospodar

Ljubljana, 23. decembra - Na Velikem odru SNG Drama Ljubljana bo drevi premierno uprizorjena igra Milana Kundere Jacques in njegov gospodar v režiji Doriana Šilca Petka. Kundera je gledališko priredbo romana francoske razsvetljenca Denisa Diderota Fatalist Jacques in njegov gospodar napisal leta 1971. V Drami so zgodbo skozi svoje oči postavili v naš čas in prostor.