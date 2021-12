Ob prelomu leta: Trideset let mednarodno izjemno uspešnega samostojnega slovenskega športa

pripravil Jože Zidar

Ljubljana, 31. decembra - V letu slovesnosti ob treh desetletjih neodvisne Slovenije smo prav tako obeležili tridesetletnici samostojnega slovenskega športa in ustanovitve Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS). Uspešnih posameznikom iz prejšnjega obdobja so se pridružile še številčnejše mlajše generacije in tudi z medaljami ovenčani klubi in reprezentance.