Beaune: V Sofiji in Skopju volja za rešitev odprtih vprašanj

Sofija, 22. decembra - Nova bolgarska vlada in oblasti Severne Makedonije so pripravljene obnoviti dialog o odprtih vprašanjih, Francija pa je ta proces pripravljena podpreti kot njuna partnerka in prihodnja predsedujoča Svetu Evropske unije, je danes po obisku v Bolgariji dejal francoski državni sekretar za evropske zadeve Clement Beaune.