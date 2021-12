Goriška Brda letos s številnimi novimi produkti

Goriška Brda, 25. decembra - V Goriških Brdih so letos kljub težkim razmeram za turizem okrepili obisk turistov. K temu so pripomogli novi turistični produkti. "Skupek vseh aktivnosti je doprinesel k še eni uspešni turistični sezoni," so zapisali v Zavodu za turizem, kulturo, mladino in šport Brda.