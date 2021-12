Projekt Wom@rts za enakopravno zastopanost žensk v kulturi

Maribor, 22. decembra - Med več kot tisoč slikami v stalni zbirki madridskega muzeja Prado so jih le šest naslikale ženske, med 60 evropskimi avtorji, katerih dela so se na dražbah po svetu v zadnjih 20 letih prodajala po najvišjih cenah, pa je le ena ženska in še ta je večino kariere bivala v ZDA. To je le del dejstev, na katere opozarja mednarodni projekt Wom@rts.