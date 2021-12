V Siju Metalu Ravne zagnali nov odpraševalni sistem

Ravne na Koroškem, 21. decembra - V družbi Sij Metal Ravne so testno zagnali nov sodoben odpraševalni sistem. Naložba, vredna 2,7 milijona evrov, po pojasnilih podjetja zagotavlja celovit sistem odpraševanja in zajemanja razpršenih emisij iz elektroobločne peči v jeklarni. "Obenem je še en pomemben korak Sija Metala Ravne na poti v zeleno industrijo," so dodali.