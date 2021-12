Teleskop James Webb končno pripravljen za izstrelitev

piše Jan Gajski

Kourou, 22. decembra - Po številnih preloženih izstrelitvah naj bi v soboto končno poletel v vesolje tekeskop James Webb. Naslednik Hubblovega teleskopa bo naslednjih od pet do deset let preučeval zgodovino vesolja vse od njegovega nastanka pred 13,8 milijarde let, raziskoval oddaljene svetove in iskal sledi življenja.