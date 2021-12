Združenje novinarjev in publicistov podelilo častna priznanja Boruta Meška

Ljubljana, 21. decembra - Združenje novinarjev in publicistov (ZNP) je podelilo letošnja častna priznanja Boruta Meška. Častno priznanje za življenjsko delo je prejela publicistka in pedagoginja Miroslava Cencič, priznanji za posebne novinarske in publicistične dosežke pa novinarja Televizije Slovenija Jože Možina in Igor Pirkovič, so sporočili.