Na Ptuju bodo komunalne položnice malenkost nižje kot doslej

Ptuj, 20. decembra - Ptujski mestni svetniki so danes na zadnji letošnji seji potrdili spremembe cen komunalnih storitev, ki bodo šle v naslednjem letu malenkost navzdol. Nekoliko nižje bodo namreč cene storitev odvajanja in čiščenja odpadne in padavinske vode ter storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi čistilnimi napravami.