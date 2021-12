V hollywoodskem muzeju oskarjev filmi judovskih Avstrijcev

Los Angeles, 22. decembra - V klasični dobi Hollywooda so številne priljubljene filme podpisali judovski emigranti iz Avstrije, med njimi Billy Wilder, Erich von Stroheim in Vicki Baum. Njihove filme do konca januarja prikazujejo v novem muzeju filmske akademije v Los Angelesu z naslovom Dunaj v Hollywoodu: Emigranti in izgnanci v studijskem sistemu.