Gospodarski forum v Davosu zaradi omikrona prestavljen na poletje

Davos, 20. decembra - Svetovni gospodarski forum (WEF) v švicarskem Davosu so organizatorji zaradi strahu pred širjenjem nove različice koronavirusa omikron prestavili na poletje. "Trenutne pandemične razmere izredno otežujejo srečanja v živo na svetovni ravni," so zapisali na spletni strani foruma, ki bi se moral odvijati med 17. in 21. januarjem 2022.