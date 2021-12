Raziskava: Tudi temne čokolade z veliko sladkorja in nasičenih maščob

Ljubljana, 20. decembra - Marsikdo zmotno misli, da so temne čokolade bolj zdrave, saj naj bi vsebovale manj sladkorja kot mlečne čokolade. A v raziskavi Mednarodnega instituta za potrošniške raziskave (Mipor) nobena od ocenjenih 15 temnih čokolad zaradi visoke vsebnosti sladkorja in nasičenih maščob ni dobila dobre ocene, so sporočili iz Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS).