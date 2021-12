Na simpoziju o pomenu v tujini delujočih slovenskih raziskovalcev

Ljubljana, 20. decembra - Raziskovalci in raziskovalke, ki delujejo v tujini in s svojim delom krepijo ugled Slovenije, so neprecenljivo bogastvo države, je v uvodnem nagovoru na simpoziju slovenskih raziskovalcev v tujini, ki prek spleta poteka danes in v torek, poudarila ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec.