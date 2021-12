Ameriška mesta ujeta v rekordno rast umorov

Washington/Chicago/Philadelphia/New York/Los Angeles, 20. decembra - Več ameriških mest je letos preseglo rekorde v številu umorov. Kot ključne dejavnike strokovnjaki po poročanju francoske tiskovne agencije AFP navajajo pandemijo covida-19 in stiske, ki jih ta povzroča, poplavo orožja v državi in gospodarsko okrevanje, ki je še poslabšalo položaj manjšin in ranljivih skupin. Oblasti se trudijo ta trend ustaviti.