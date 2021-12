Zagovornik ugotovil nova primera diskriminacije pri izplačilu božičnice

Ljubljana, 20. decembra - Zagovornik načela enakosti je ugotovil nova primera diskriminacije pri izplačilu božičnice zaposlenim. Dogovorjena merila so v slabši položaj postavila zaposlene, ki so bili med letom odsotni zaradi bolezni, starševstva in nege bolnih otrok, kar je po zakonu o varstvu pred diskriminacijo prepovedano.