Pariz zaradi omikrona odpovedal novoletni ognjemet

Pariz, 18. decembra - V Parizu so odpovedali novoletni ognjemet. Za ta ukrep so se v mestu odločili zaradi nove različice novega koronavirusa omikron. V Evropi in po svetu se obetajo vnovični ostrejši protikoronski ukrepi za zajezitev te zelo mutirane različice virusa, ki povzroča ponovno naraščanje novih okužb.