Etiopska vlada zavzela več mest, ki so jih nadzorovali uporniki

Adis Abeba, 18. decembra - Etiopske sile so znova zavzele več mest, ki so jih nadzorovali tigrajski uporniki, med njimi mesto Kobo in Woldiya na severu države, je danes sporočila etiopska vlada. Upornike, ki so zbežali, še zasledujejo, so dodali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.