Rusija predstavila osnutek sporazuma o varnostnih garancijah

Moskva/Washington, 17. decembra - Rusija je danes objavila osnutek sporazuma o varnostnih garancijah z zvezo Nato in ZDA. Hkrati je Moskva pozvala k čimprejšnjim pogovorom z Washingtonom v času, ko se napetosti med Rusijo in Zahodom zaostrujejo zaradi ukrajinske krize. ZDA so v odzivu sporočile, da se ne bodo pogovarjale brez evropskih zaveznikov.