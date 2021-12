V delu opozicije s predlogom novele zakona za odpravo napačne opredelitve konoplje kot droge

Ljubljana, 17. decembra - Opozicijske poslanske skupine SD, Levica, LMŠ, SAB in NeP so v parlamentarni postopek vložile predlog novele zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami. Kot poudarjajo, predlog novele odpravlja napačne opredelitve rastline konoplje kot droge ter jasno določa, da je rastlina konoplja kulturna rastlina, prepovedana droga pa kanabis.