Podgoršek: Hrana je strateška dobrina

Ljubljana, 17. decembra - Hrana je strateška dobrina, katere pomena in vrednosti se družba žal zaveda šele ob krizah, kot so podnebne ujme, covid-19, ekonomske krize in podražitve, je na posvetu Prehranska varnost kot strateška dobrina, ki ga je organizirala komisija državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, poudaril kmetijski minister Jože Podgoršek.