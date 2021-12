Dvajset let po Harrisonovi smrti pesem My Sweet Lord v obliki videospota

Los Angeles, 19. decembra - Dvajset let po smrti člana nekdanje skupine The Beatles Georgea Harrisona je njegova uspešnica My Sweet Lord dobila še videospot. V njem gostujejo številni zvezdniki, med njimi Ringo Starr, igralec Mark Hamill in režiser Taika Waititi. Videospot je izšel ob 50-letnici albuma All Things Must Pass, na katerem je bila pesem objavljena.