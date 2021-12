Tuji turist poleti v hotelu zapravil trikrat več kot tisti v kampu

Ljubljana, 17. decembra - Skoraj dve tretjini tujih turistov, ki so julija in avgusta bivali v hotelih ali kampih, sta dejali, da so razmere v zvezi s covidom-19 vplivale na njihovo odločitev za prihod v Slovenijo. Izdatki tujega turista, ki je v poleti bival v hotelu, so sicer znašali 177 evrov dnevno, tistega, ki je bil nastanjen v kampu, pa 63 evrov dnevno.