Mediji: Ustavno sodišče začasno zadržalo izvajanje dela zakona o organiziranosti in delu v policiji

Ljubljana, 17. decembra - Ustavno sodišče je v sredo obravnavalo zahtevo za oceno ustavnosti treh členov zakona o organiziranosti in delu v policiji in začasno zadržalo izvajanje določb zakona, poročajo mediji. S tem je sodišče ugodilo zahtevi Sindikata policistov Slovenije, kjer menijo, da sporni deli zakona omogočajo kadrovske čistke in posege politike v policijo.