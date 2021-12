Rajić iz vrst nepovezanih poslancev prestopa v SAB

Ljubljana, 16. decembra - Poslanski skupini in stranki SAB se je pridružil Branislav Rajić iz vrst nepovezanih poslancev (NeP). "SAB zagovarja enake socialno liberalne vrednote, kot jih zagovarjam tudi sam," je na novinarski konferenci povedal Rajić in napovedal, da bodo v SAB stavili na strokovnost in dialog, sam bo še naprej deloval tudi za Maribor.