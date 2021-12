AETP objavil posnetke slabega ravnanja z živalmi v Košakih

Ljubljana/Maribor, 16. decembra - Potem ko so poleti razkrili posnetke spornega ravnanja pri intenzivni reji prašičev na farmi Ljutomerčan v Ljutomeru, so v društvu AETP (Animal Enterprise Transparency Project) zdaj objavili še posnetke slabega ravnanja s prašiči in govedom iz mariborske klavnice Košaki TMI.