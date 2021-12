Znani prvi filmi Berlinala

Berlin, 16. decembra - Organizatorji filmskega festivala v Berlinu so razkrili nekaj prvih filmskih naslovov, ki jih bodo prikazali med 10. in 20. februarjem. Med njimi sta koprodukcijski film About Joan Laurenta Lariviera s francosko igralko Isabelle Huppert in nemškim igralcem Larsom Eidingerjem ter ameriški film Taurus režiserja Tima Suttona z Megan Fox.