Pahor ob sprejemu prisluhnil opozorilom predstavnikov humanitarnih organizacij

Brdo pri Kranju, 15. decembra - Predsednik republike Borut Pahor je danes priredil sprejem za predstavnice in predstavnike humanitarnih organizacij. Po pogovoru z njimi se je strinjal, da je treba tistim, ki potrebujejo pomoč, pomagati takoj, in se zavezal, da se bo potrudil skupaj z njimi poiskati nekatere rešitve, so iz Pahorjevega urada sporočili po dogodku.