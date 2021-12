Sindikata od Vrtovca terjata pojasnila o določitvi letnice izstopa iz premoga

Ljubljana, 15. decembra - Sindikata SDE Slovenije in Premogovnika Velenje infrastrukturnemu ministru Jerneju Vrtovcu očitata, da analiza stroškov in koristi za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij ne obstaja, letnico 2033 pa da so odločevalci postavili "čez palec". Sindikata ministra pozivata, naj javnosti pojasni, zakaj je bila letnica izbrana.