Ustrezno podporno okolje za odrasle s posebnimi potrebami izrednega pomena

Ljubljana, 15. decembra - V okviru šestega foruma Evropskega programa za učenje odraslih so govorci danes predstavili monografijo Izzivi inkluzije pri vseživljenjskem učenju in izobraževanju odraslih s posebnimi potrebami, ki so jo pripravili v Andragoškem društvu Slovenije. Med drugim so izpostavili, da je za te osebe ustrezno podporno okolje izrednega pomena.