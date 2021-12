Raziskava: Povprečna vrednost spletnega nakupa blizu 100 evrov

Ljubljana, 15. decembra - Zadnja raziskava Shopper's Mind 2021, ki so jo izvedli družbi Valicon in Iprom ter spletni portal Ceneje, je pokazala, da se trend rasti spletnega nakupovanja nadaljuje. Največ nakupov beležijo kategorije moda, elektronika ter dom in vrt, povprečna vrednost nakupa, ki ga kupci najpogosteje plačajo s karticami, pa znaša skoraj 100 evrov.