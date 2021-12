V sojenju Jankoviću glede parkirišč v Stožicah na vrsti priče

Ljubljana, 14. decembra - V sojenju Zoranu Jankoviću in soobtoženim zaradi domnevne zlorabe položaja in goljufije na škodo EU, med drugim z najemom parkirišč v centru Stožice, bodo izvedeni vsi predlagani dokazi in zaslišane vse predlagane priče, je danes odločilo sodišče. Glavna obravnava se bo nadaljevala 20. januarja z zaslišanjem prič.