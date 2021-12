SD, LMŠ, Levica in SAB vložile predlog zakona o začasnih ukrepih za preprečevanje energetske revščine

Ljubljana, 13. decembra - Poslanske skupine SD, LMŠ, Levica in SAB so danes v zakonodajni postopek vložile predlog zakona o začasnih ukrepih za preprečevanje energetske revščine, ki predvideva uvedbo energetskega dobropisa oz. vavčerja v višini 150 evrov za 75.000 socialno ogroženih in 40 evrov za 200.000 prejemnikov otroškega dodatka v prvih šestih dohodkovnih razredih.