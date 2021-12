Wizz Air znova z leti med Ljubljano in londonskim Lutonom

Ljubljana, 13. decembra - Nizkocenovni letalski prevoznik Wizz Air je danes po več kot letu in pol premora zaradi epidemije covida-19 znova vzpostavil letalsko povezavo med ljubljanskim letališčem in londonskim letališčem Luton. Leti bodo trikrat tedensko, in sicer ob ponedeljkih, sredah in petkih.